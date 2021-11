대구고용노동청, 지자체 발주공사 안전점검

- 3대 핵심 안전 수칙과 공사 유형별 주요 위험요인 차단

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구지방고용노동청은 2일부터 열흘간 대구시가 발주한 건설공사 현장 8곳에 대해 대구시와 합동점검을 실시한다.

대구지방고용노동청과 대구시는 지난 3월부터 분기별 공사 현장의 산업재해 예방을 위한 지역안전보건협의체를 운영해오고 있으며 대구지방고용노동청장(위원장)을 비롯해 대구서부고용노동지청장, 대구시 안전정책관, 안전보건공단 대구광역본부장 및 대구서부지사장 등이 운영에 참여하고 있다.

합동점검은 대구시가 대상선정 등의 업무를 수행하고, 대구지방고용노동청은 대구시에 점검을 지원하기로 했다.

지난 5월에도 대구시가 발주한 8개 건설공사 현장에 대한 합동점검에서 6개 현장에서 안전난간 미설치 등 산업안전보건법 위반 11건을 적발했다.

시는 이번 합동점검 대상으로 구조물 공사, 하수관거 공사 등 산업재해 발생 위험도가 높은 발주공사현장을 살피기로 했다.

대구지방고용노동청은 3대 핵심 안전 수칙(추락, 끼임, 보호구 착용)과 공사 유형별 주요 위험요인(질식, 무너짐) 등을 점검한다.

김윤태 대구지방고용노동청장은 “올 한 해 대구시에서 발주한 건설공사 현장과 폐기물 수거 등 지자체 수행사업 현장에서 사고사망자가 발생하지 않았다”면서, “이러한 기조가 유지될 수 있도록 지역안전보건협의체를 통해 산업재해 예방에 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr