與 선대위, '드림원팀·개방플랫폼·미래비전' 콘셉트…12인 공동선대위원장 체제

상임고문단에 이낙연, 정세균, 이해찬

윤호중·김두관·박용진·이광재·설훈·변재일·김영주·우원식·홍영표·김상희·김진표·이상민 등 12인 공동선대위원장

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 1일 '원팀'과 '개방형 플랫폼', '미래비전'을 콘셉트로 하는 선거대책위원회 1차 구성 결과를 발표했다. 공동선거대책위원장만 12명이며, 향후 2·3차 추가 인선에서 외부 인사도 적극 영입하겠다고 밝혀 '매머드급' 선대위가 꾸려질 것으로 예상된다.

이날 민주당 대선선거준비단은 선대위 공식 출범을 하루 앞두고 이같은 내용을 담은 선대위 1차 인선안을 공개했다.

민주당은 '드림원팀, 통합 개방 플랫폼, 비전 미래'를 콘셉트로 선대위를 꾸리고, 이재명 정부 출범의 닻을 올리겠다고 밝혔다. 이를 위해 '융합·메머드·비전·현장'이라는 네 가지 축을 통해 선대위를 구성해 나가기로 했다.

특히 지난 경선과정에서 이재명 후보와 겨뤘던 모든 후보들이 하나가 되는 '용광로 선대위'를 구성하고, 정권 재창출을 위해 '원팀'이 되겠다는 의지가 강하게 담겼다. 각 후보들이 내세웠던 핵심 비전과 아젠다 및 당의 주요정책 의견 등을 모두 아우르는 대선 공약을 만드는 한편 국회의원별 1지역 1직능 담당제를 시행해 중앙과 지역이 동등한 목소리를 낼 수 있도록 하는 등 모든 소속 의원들이 선대위에 참여토록 하는 매머드급의 선대위를 꾸려나가겠다는 방침이다.

선대위 상임고문단에는 이낙연 전 대표와 정세균 전 국무총리를 비롯해 이해찬 전 대표와 당 상임고문인 김원기, 문희상, 오충일, 이용득, 이용희, 임채정이 합류했다. 공동선대위원장에는 윤호중 원내대표와 경선 후보였던 김두관, 박용진, 이광재 의원, 각 경선 캠프의 선대위원장이었던 우원식·변재일(이재명), 설훈·홍영표(이낙연), 김영주(정세균) 의원, 김상희 국회부의장과 김진표·이상민 의원 등 총 12인이 공동으로 맡기로 했다. 추미애 전 법무부 장관은 명예선거대책위원장, 송영길 당 대표는 관례대로 상임선대위원장직을 맡았다.

후보자 직할기구인 특보단 인선안도 공개됐다. 총괄특보단장은 안민석·정성호·이원욱 의원이 공동으로 맡고, 수석부단장은 위성곤 의원이 맡는다. 외교특보단장은 박노벽 전 대사, 국제통상특보단장은 김현종 전 청와대 외교안보특보가 각각 인선됐다. 비서실장에는 박홍근·최인호 의원이 역할을 하고, 정무조정실장은 강훈식 의원, 수행실장은 한준호 의원이 맡았다.

이날 발표된 1차 인선에는 3선 의원들을 중심으로 위원장과 총괄본부장급 위주로 진행했으며, 내일 선대위 공식 출범식 이후 추가될 2차 인선에서는 초·재선 의원들도 역할을 맡게 돼 선대위 규모는 더욱 확대될 전망이다.

