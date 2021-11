환인제약, 3Q 영업익 73억…전년比 13%↓

[아시아경제 이민우 기자] 환인제약 환인제약 016580 | 코스피 증권정보 현재가 18,000 전일대비 50 등락률 +0.28% 거래량 22,065 전일가 17,950 2021.11.01 15:30 장마감 관련기사 환인제약, 1Q 영업익 120억원…전년比 66%↑[종목속으로]환인제약 '코로나 블루' 깜짝 실적…신약 잭팟은 언제?환인제약, 주당 300원 현금배당 결정 close 은 올해 3분기 연결 기준 매출 450억원, 영업이익 73억원의 잠정실적을 거뒀다고 1일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 3.8% 증가했고 영업이익은 12.9% 감소했다. 당기순이익은 같은 기간 19.4% 줄어든 60억원으로 집계됐다.

