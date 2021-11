오버마운트 헤어살롱, 프라이빗 공간으로 고객 공략…2호점 확장

[아시아경제 유현석 기자] 헤어샵 오버마운트는 망원 본점에서 올해 하반기 홍대점을 추가로 확장했다고 1일 밝혔다.

지난 8월 신규로 개점한 오버마운트 홍대점은 2층 단독주택을 개조했다. 대학가 근처에 있음에도 불구하고 한적하다. 입구로 들어가는 정원이 펼쳐지면서 외부와 단절되기 때문이다. 이로 인해 밖에서는 내부가 잘 보이지 않는다. 여기에 물이 흐르는 수벽까지 있어 마치 갤러리에 와있는 듯 한 느낌까지 든다.

오버마운트는 거리두기가 실행되기 이전부터 단독 주택을 컨셉으로 한 프라이빗한 살롱을 운영하고 있다. 신규로 열린 홍대점은 1층과 2층 모두 시술을 받을 수 있는 공간이다. 특히 프라이빗을 강조한 것이 특징이다. 좌석 간 간격이 다른 헤어샵 대비 넓어 시술 시 다른 고객과 부딪칠 일이 없도록 했다. 고객은 1인 쇼파에서 넓고 편안하게 시술을 받을 수 있다.

특히 고급 카페에서 사용하는 커피 머신기와 글라인더 등을 배치해 매장 한쪽을 카페처럼 꾸몄다. 이와 함께 메뉴 또한 다양한메뉴가 준비됐다. 거리두기 단계가 완화되면 다양한 음료서비스를 제공할 예정이다.

오버마운트 홍대점에는 총 4명의 헤어디자이너가 근무하고 있다. 이 중 정우민 실장은 청담동의 헤어샵을 비롯해 다양한 곳에서 경험을 쌓아 올리며 오버마운트 대표 헤어디자이너로 활동하고 있다. 특히 드라마 '로봇이아니야', '피고인', '흉부외과'를 비롯해 '프로듀스101', '골든템버린', 중국 후난위성 티비, 텐센트 '창조101 서바이벌 프로그램'과 '서울패션위크' 등에 참여하기도 했다.

정우민 실장은 피부 색깔에 어울리는 퍼스널 컬러와 두상맞춤 펌스타일 및 업스타일까지 시술도 하고있다. 또 미리 예약하면 청담동에서 메이크업 아티스트가 출장을 나와 메이크업도 받을수 있다. 정우민 실장은 "고객님들을 위해 미용실을 나갈때는 물론이고 집에서도 편하고 멋스럽게 손질할 수 있도록 꿀팁을 알려드리겠다"며 "항상 트렌드한 스타일을 만들어 드리기위해 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

한편 현재 오버마운트 홍대점은 최대 40% 할인을 해주는 오픈 이벤트를 진행 중이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr