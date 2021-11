[아시아경제 이민우 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 87,400 전일대비 7,600 등락률 +9.52% 거래량 8,546,309 전일가 79,800 2021.11.01 14:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합 close 는 유럽법인 '카카오게임즈 유럽'을 통해 '오딘: 발할라 라이징'의 개발사인 라이온하트스튜디오의 지분 30.37%(22만5260주)를 4500억원에 취득하기로 결정했다고 1일 공시했다.

카카오게임즈가 유럽법인에 4500억원을 출자하고 유럽법인이 라이온하트스튜디오의 지분 30.37%를 소유하는 식이다. 이에 따라 카카오게임즈는 기존 보유 라이온하트스튜디오 지분 21.58%에 더해 총 51.95%를 확보하게 됐다.

