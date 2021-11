금호석유화학, 코로나19 방역 '라텍스 위생 장갑' 기탁

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 금호석유화학(대표 백종훈)이 전남사회복지공동모금회(회장 노동일)에 코로나19 방역을 위한 라텍스 위생 장갑 45만4500장을 기탁했다.

1일 전남사랑의열매에 따르면 이날 전달식에는 김동극 전남사회복지공동모금회 사무처장, 권오봉 여수시장, 장갑종 금호석유화학 공장장 및 관계자가 참석했다.

기탁된 라텍스 위생 장갑은 여수시 관내 보건소 및 병원, 선별진료소 등으로 지원돼 코로나19 방역을 위해 사용될 예정이다.

장갑종 금호석유화학 공장장은 “코로나19 방역 최전선에서 고군분투하는 여수시 의료진에 도움이 되고자 기탁하게 됐다”며 “코로나19 극복에 금호석유화학도 함께 해 지역사회와 상생할 수 있는 기업이 되겠다”고 밝혔다.

한편, 금호석유화학은 2016년부터 저소득 중장년층 무료의치 지원사업과 더불어 위기가정 생계비 지원 및 의료보험료 대납, 사회복지시설 물품 후원 등 다양한 사회공헌사업을 펼치고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr