에누리 가격비교, 월동준비 타임특가 기획전…최대 87% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 가격비교 사이트 에누리 가격비교는 타임특가 기획전과 경품 증정 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

최대 87%를 할인을 제공하는 타임특가 기획전은 매주 수요일 오후 2시 에누리 어플리케이션(앱)을 통해 진행된다. 3일엔 에어셀 워셔블 노르딕 전기요 싱글, 10일엔, 국산 새부리형 오나미마스크 비움 컬러 마스크, 17일엔 엔틱 불멍 무드등 모닥불 벽난로 조명 램프, 24일엔 한일전기 미니 온풍기 난로 히터를 판매한다.

경품 증정 행사도 준비했다. 에누리 앱에서 월동준비를 하고 이벤트를 응모하면 추첨을 통해 신세계 상품권 4만원권, 양키캔들, 설빙 핫도그 퐁당 치즈떡볶이 등을 증정한다. 매일 4명에게 투썸플레이스 고구마 라떼를 증정하는 '매일매일 고구마 라떼 당첨' 이벤트도 진행한다.

에누리 가격비교 관계자는 “이번 타임특가 기획전과 이벤트는 월동준비와 정통 가격비교 전문 사이트의 우수성을 알리기 위해 기획했다"며 "에누리를 통해 알뜰 쇼핑을 할 수 있도록 최선을 다해 나갈 것"이라고 말했다.

