[아시아경제 김혜민 기자] 부동산R114는 공인중개사 업무를 통합 지원하는 'smartR'을 1일 출시했다고 밝혔다.

해당 서비스는 매물등록과 일정관리, 고객관리, 계약관리 등 업무 필수 기능을 원스톱으로 연동해 공인중개사의 업무 편의성을 높인 것이 특징이다. 비대면으로 매물 상담이 가능한 '비주얼 톡' 등 부가서비스도 제공한다. 이 서비스는 실시간 영상으로 직접 매물의 내부를 확인할 수 있는 서비스로, 고객은 직접 방문하지 않더라도 스마트폰으로 내부구조와 상태, 인테리어 등을 실시간으로 보면서 상담받을 수 있다.

신용언 부동산R114 네트워크사업부장은 "중개업무와 관련된 일련의 업무를 체계적으로 관리할 수 있을 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr