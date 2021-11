AI 투자 '핀트', 브랜드 캠페인 모델에 전지현 발탁

[아시아경제 이민지 기자] 인공지능(AI) 일임 투자 플랫폼 ‘핀트(fint)’를 운영하는 디셈버앤컴퍼니자산운용이 배우 전지현을 핀트의 브랜드 모델로 발탁하고 본격적인 마케팅 강화에 나선다고 1일 밝혔다.

디셈버앤컴퍼니는 이번 캠페인을 통해 보다 많은 고객에게 핀트를 알리고 투자에 대한 고민 없이 누구나 쉽고 간편한 투자일임 서비스를 누릴 수 있도록 캠페인 슬로건을 ‘투자. 쉽게. 알아서.’로 정하고 전방위적으로 핀트 마케팅을 확대해 나아갈 계획이다.

핀트는 고객의 소중한 자산을 관리하며 신뢰가 무엇보다 중요한 금융 서비스를 제공하고 있는 만큼 전속모델로 배우 전지현은 발탁했다. 오랜 기간 세대의 구분 없이 지속적인 사랑을 받아온 아티스트로, 가진 건강하고 긍정적이며 신뢰할 수 있는 이미지가 핀트의 브랜드 가치와 부합했다는 것이 회사 측의 설명이다.

핀트는 지난 2019년 4월 국내 최초 AI 비대면 투자일임 플랫폼으로 서비스를 시작했다. 과거 고액 자산가의 전유물로만 여겨졌던 투자일임 서비스를 언제 어디서든 모바일 앱으로 최소 20만원이라는 소액으로도 경험해 볼 수 있도록 진입 장벽을 낮춘 것이 특징이다.

디셈버앤컴퍼니자산운용 정인영 대표는 “이번 브랜드 캠페인을 통해 보다 많은 분들이 핀트에 대해서 알게 되고 경험해 보실 수 있는 좋은 기회가 되기를 기대한다”고 말했다. 핀트의 브랜드 캠페인은 TV 지상파와 케이블, 온라인, 옥외광고 등 다양한 온·오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

