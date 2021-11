세계 ‘해양금융’ 부산이 이끈다 … 컨벤션·포럼 통합 ‘부산해양금융위크’ 개최

2일~4일 제임스 로렌스 마린머니 회장 기조연설, 글로벌 해양금융 추구

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 오는 2일부터 4일까지 3일간 웨스틴조선호텔 부산에서 온·오프라인으로 해양금융 허브도시 도약을 위한 ‘부산해양금융위크(Busan Maritime&Finance Week 2021)’를 개최한다.

부산시와 금융감독원, 한국해양진흥공사, 마린머니 등이 공동주최하고 부산국제금융진흥원이 주관하는 이번 행사는 비슷한 시기에 유사한 성격으로 각 기관이 별도 개최하던 해양금융행사를 최초로 통합해 올해 공동 개막식을 연다.

부산시는 첫 통합행사를 통해 관련 컨벤션, 콘퍼런스, 포럼, 기업설명(IR), 비즈미팅 등 연결망을 확대해 동반 상승효과를 높이고 투자 유치를 활성할 계획이다.

첫날인 오전 10시 개막식과 마린머니 회장 제임스 로렌스의 ‘해양금융중심지로서의 부산의 기회와 과제’를 주제로 한 기조연설이 시작된다.

마린머니는 미국에서 발행하는 국제 선박금융 저널 이름이다.

또 이날 금융감독원이 주관하는 해양금융컨벤션(주제, 포스트 코로나시대 해양금융 시장의 변화와 부산의 기회)이 열린다.

3일에는 한국해양진흥공사가 주관하는 KOBC 마리타임 콘퍼런스(주제, 펜데믹 이후 해운업계 시장현황과 전망)가 있고, 마지막 날인 4일에는 마린머니 주관 한국선박금융포럼(주제, 글로벌 시장동향 및 주요현안 논의 등이 열린다.

박형준 부산시장은 “부산금융이 국제금융센터 지수평가에서 국제금융도시 126곳 중 33위를 차지하며 상승세를 이어오고 있다”고 소개했다.

박 시장은 “부산이 핀테크, 블록체인, 빅데이터 등 디지털 금융 허브도시를 지향하며 기술기반 금융에 지속적으로 투자하고 있는 만큼 해양 관련 금융기관들과 협력체계를 구축해 특화된 해양금융도시 브랜드를 확립하겠다”고 말했다.

