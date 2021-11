대전시, 1일~12일 온라인 ‘소상공인 창업박람회’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 1일~12일 온라인으로 ‘2021 대전 소상공인 창업박람회’를 연다고 1일 밝혔다.

박람회는 ‘창업정보관’, ‘창업지원관’, ‘온통대전관’, ‘이벤트관’ 등 4개관을 운영해 진행한다.

창업정보관은 지역 소재 기업의 창업 정보를 안내하는 곳으로 프랜차이즈 기업, 사회적·마을기업, 정보통신기술·소프트웨어 등 지역특화 첨단기업이 참여해 1인 창업 등의 성공 모델 사례를 소개하는 자리로 마련된다.

창업지원관은 창업절차를 안내하고 적성에 맞는 창업 아이템을 선택할 수 있도록 돕는 창업 적성검사를 무료로 진행한다. 또 창업공간을 무료로 제공받을 수 있는 임대시설 정보, 소상공인 창업에 필수적인 상권정보 및 유동인구 분석자료 등을 공유한다.

온통대전관에선 박람회 기간에 진행되는 온통세일 이벤트와 온통대전 가맹점 홍보로 온통세일 동참을 유도하고 박람회 설문 참여자 200명을 추첨·선정해 온통대전 포인트 1만원을 지급하는 행사가 진행된다.

이벤트관은 예비 창업주의 수요를 충족하고 실질적인 창업으로 이어질 수 있게 돕기 위한 자리로 경영, 금융 등 창업 관련 상담이 가능한 컨설팅과 예비 창업주를 대상으로 한 교육 프로그램을 제공하는 자리로 마련된다.

그간 소상공인 창업박람회는 해마다 오프라인 행사로 진행돼 왔다. 하지만 올해는 코로나19 상황을 감안해 비대면 온라인으로 개최한다. 단 온라인으로도 3D공간 안에서 실제 박람회장을 찾은 것처럼 현장감을 최대한 살리겠다는 것이 시의 복안이다.

이를 통해 시는 박람회 참여자에게 다양한 창업 모델을 제시, 소상공인 창업의 조기 안착과 일자리 창출을 통한 소득증대로 지역경제 활성화에 기여할 계획이다.

박람회에 관한 기타 자세한 내용은 ‘소상공인 창업박람회 홈페이지’에서 확인할 수 있다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “단순 창업 아이템, 창업절차를 소개하는 시간을 넘어 창업에 실질적으로 도움을 줄 수 있는 프로그램으로 박람회 참가자를 맞이하겠다”며 “예비창업자의 많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.

