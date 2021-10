[클릭 e종목]"리메드, 공급 계약 릴레이...주가 오를 일만 남았다"

[아시아경제 박지환 기자] 유안타증권은 1일 리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 30,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,600 2021.11.01 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"리메드, 연간 영업익 전년比 100%↑ 전망...하반기 에스테틱 본격 성장 기대"[클릭 e종목]"리메드, 뚜렷한 실적 개선세·사업 다각화 성과 기대"[CB발행 그후]리메드, 하락하는 주가에 늘어나는 전환 물량 close 에 대해 전 제품에 걸친 공급계약이 이뤄지고 있어 주목해야 할 시기라고 평가했다.

리메드는 10월 독일 짐머 향으로 234억원 규모의 ZTone plus(에스테틱) 공급계약을 체결했다. 지난 29일에는 중국 북부,동부,남부를 거점으로 하는 대리점과 계약을 했다. 중국은 'TMS', 'NMS'와 에스테틱 기기 등 전 부문에 걸친 공급 건으로 계약규모도 클 것으로 추정된다.

안주원 유안타증권 연구원은 "리메드는 국내에서 전자약 선두두자로 뇌질환부터 신경통, 미용 등 다양한 영역에서 제품들을 보유하고 있어 해외 업체들로부터 러브콜을 받고 있는 상황"이라며 "9월 에스테틱 기기인 쿨톤 공급재개를 시작으로 신규기기들에 대한 공급이 본격적으로 이뤄지고 있는 만큼 리메드의 제품 경쟁력이 입증되고 있다"고 밝혔다.

전자약은 뇌와 신경세포에서 발생하는 전기신호로 질병을 치료하는 전자장치로 최근에는 디지털치료제와 함께 새로운 치료분야로 주목받고 있다. 국내외 많은 업체들이 다양한 분야에서 전자약 개발을 하고 있다. 처음 전자약 개념을 도입한 GSK는 자회사 갈바니를 통해 2023년 류마티스 관절염 전자약을 출시할 계획이다. 다른 글로벌 제약사들도 비만, 수면 무호흡증 치료약 등을 개발 중이다. 국내도 올해 3월에 우울증을 치료하는 전자약이 처음으로 식약처 승인을 받으면서 시장에 출시됐다.

안 연구원은 "전자약은 신경계를 자극해 다양한 질병을 치료할 수 있는 만큼 지속 성장할 것으로 예상한다"며 "2016년 172억달러였던 시장규모도 2026년에는 380억 달러 규모로 커질 것으로 보인다"고 전망했다.

내년까지 실적 기대감을 충분히 높여도 될 시기라는 평가다. 내년 리메드 실적은 매출액 303억원, 영업이익 78억원으로 전년 대비 40.3%, 116.7% 증가가 기대된다. 2022년 실적에는 쿨톤 공급재개와 최근 공급 계약 건들에 대한 부분이 전혀 반영돼 있지 않은 수치인 만큼 실적 성장률은 훨씬 높을 것이란 판단이다.

안주원 연구원은 "리메드는 국내 유일 전자약 상장사로 2019년 상장 당시 글로벌 고객사 향으로 에스테틱 장비를 공급하며 기대주로 꼽혔다"며 "코로나 19 및 고객사 내부 변화로 그동안 보여주지 못했던 성과들이 나타나고 있는 만큼 다시 주목해야 할 시기라고 판단한다"고 했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr