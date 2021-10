한미 외교장관, 로마 회동에서 종전선언 및 북핵 논의

[아시아경제 유인호 기자] 한국과 미국이 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 이탈리아 로마에서 31일 외교장관 회담을 열고 종전선언과 북핵 등의 한반도 문제를 논의한다.

31일 외교부에 따르면 정의용 외교부 장관과 토니 블링컨 미 국무부 장관은 현지시간 이날 오전 11시30분(한국시간 31일 오후 7시30분)께 로마에서 회담을 갖는다.

당초 양측은 전날 회담 개최를 추진했지만 G20 본회의 지연 등의 사정으로 일정을 하루 늦춰 다시 조율했다.

정 장관과 블링컨 장관은 이달 5일 경제협력개발기구(OECD) 각료이사회 참석차 방문한 프랑스 파리에서 약식으로 회담한 뒤 한 달도 안 돼 다시 대면한다.

지난 9월 유엔총회 계기 뉴욕에서 열린 회담까지 더하면 약 40일 사이 세 번째 대면 회담이기도 하다.

한미는 최근 외교장관을 비롯해 각급에서 활발한 접촉을 이어가며 한반도 관련 사안과 양자 현안 등을 협의해오고 있다.

북한과의 대화 재개 방안으로 한국이 제안한 종전선언에 대해 한미가 아직 구체적 방법론을 조율하고 있는 만큼 이날 회담에서도 관련 논의가 이어질 가능성이 있다.

