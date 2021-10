전남 장성군, 장성읍 우리동네 복지기동대 출동

[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 장성읍 우리동네 복지기동대(회장 임윤택)가 최근 주거환경개선 봉사에 나섰다고 31일 밝혔다.

기동대 회원 10여 명은 도움이 필요한 이웃들의 집을 찾아 비바람을 차단할 수 있는 창호공사, 장판 교체와 도배작업을 진행하며 구슬땀을 흘렸다.

이날 하루 동안에만 총 5가구의 이웃이 우리동네 복지기동대의 도움을 받았다.

수리를 받은 주민 이모씨는 “겨울이 다가와 집 걱정이 컸는데, 우리동네 복지기동대 덕분에 큰 시름을 덜었다”며 감사 인사를 전했다.

봉사활동을 마친 임윤택 우리동네 복지기동대 회장은 “집수리 과정에서는 어려움이 따르지만, 이웃들의 집이 말끔하게 고쳐질 때마다 큰 뿌듯함을 느낀다”면서 “날씨가 추워지기 전에 한 분이라도 더 도움을 드릴 수 있도록 분발하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr