기업은행, 'IBK 퍼스트 랩' 3기 참여기업 모집

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 오픈 이노베이션 테스트베드 ‘IBK 퍼스트 랩(1st Lab) 3기’ 참여기업을 모집한다고 31일 밝혔다.

‘IBK 1st Lab’은 혁신 금융 서비스 개발을 위해 참여 기업의 기술과 아이디어를 은행의 상품·서비스, 업무 프로세스 등에 융합할 수 있는지 검증하고 테스트에 성공하면 본격적으로 사업화를 추진하는 혁신 테스트베드다.

지난 2019년 9월 출범 이후 총 26개 혁신기업이 27건의 프로젝트에 참여했다. 이를 통해 '인공지능(AI) 부동산 자동심사 시스템’, ’디지털 본인인증 서비스‘ 등 혁신 서비스를 출시한 바 있다.

참여기업에 대해선 혁신기술과 아이디어의 사업화 가능성을 검증할 수 있도록 은행 내부 데이터 활용, 전용 협업공간, IT인프라 등을 지원하고 투자연계 기회도 제공한다.

디지털 혁신기술과 아이디어를 보유한 기업, 기관, 대학, 연구소, 개인이라면 누구나 지원할 수 있다. 모집기간은 다음 달 30일까지로 1차 서류심사, 2차 면접평가를 거쳐 12월 중 약 10여 곳을 최종 선발할 계획이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr