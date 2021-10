행정안전부와 한국중앙자원봉사센터, SK이노베이션은 탄소중립 자원봉사 아이디어·사례 공모전을 열고 다음 달 12일까지 접수를 받기로 했다. 기후위기에 대응하기 위한 자원봉사활동 사례나 아이디어를 공유하기 위한 행사로 관련 온라인플랫폼(eco.v-reaction.net)을 새로 선보인 점을 기념해 열린다.

기후위기 대응을 위한 자원봉사활동을 비롯해 일상 속에서 실천 가능한 활동 사례나 아이디어를 제안하면 된다. 공모건수는 제한이 없으나 시상은 한명(팀)당 한 건으로 제한된다. 출품작 주제 적합성과 독창성, 유용성 등을 따져 같은 달 22일 수상결과나 나온다. 대상 상금은 100만원으로 3개 팀을 가린다. 최우수상은 6개 팀, 우수상은 7개 팀이 받는다.

