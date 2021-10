과기부 "태양흑점폭발 영향…내일부터 방송·통신 장애 대비해야"

[아시아경제 이준형 기자] 과학기술정보통신부는 태양활동 영향으로 이번 주말 지구 자기장에 변화가 생겨 방송·통신 장애가 발생할 수 있다고 29일 밝혔다.

방송·통신 장애 가능성은 이날 새벽 0시34분 태양 물질을 동반한 태양흑점폭발 3단계 경보 상황이 발생한 후 제기됐다. 이날 태양흑점폭발은 한반도 기준 밤에 발생해 국내 영향은 적었다. 하지만 미국 항공우주국(NASA)의 태양 감시 위성은 폭발 이후인 새벽 1시쯤 대규모 태양 물질을 관측했다.

과기부는 이 자료를 정밀 분석한 결과 태양 물질이 지구 방향으로 이동 중이며 30일 오후 지구에 도달해 지구 자기장 교란을 일으킬 것으로 내다봤다. 홍진배 과기부 정보보호네트워크정책관은 "이번 태양 활동 증가로 방송·통신 이외에 위성, 항공, 항법, 전력 등에도 피해가 발생할 수 있다"면서 "유관 기관들은 과기부와의 비상연락망 체계를 상시 유지해달라"고 강조했다.

