소노인터내셔널, 이그제큐티브 클럽 회원에 소노시즌 침대 증정

[아시아경제 김유리 기자] 소노인터내셔널은 '소노 이그제큐티브 클럽 멤버십' 리뉴얼을 기념해 신규 가입한 회원 2명에게 경품 추첨으로 소노시즌(SONO SEASON)의 독일산 메모리폼 침대 세트를 증정했다고 30일 밝혔다.

이그제큐티브 클럽은 백화점과 호텔에서 선보이는 VIP 고객 혜택을 한 데 모아 구성한 신개념 멤버십이다. 정회원에게는 스페셜 기프트가 제공된다. 소노인터내셔널이 운영하는 전국 호텔·리조트에서의 조식뷔페, 노블리안 라운지, 휘트니스, 사우나, 발레파킹 무료 이용 혜택을 20년간 상시 누릴 수 있다.

리뉴얼 프로모션을 통해 경품 당첨의 행운을 얻은 고객에게는 400만원 상당의 소노시즌 독일산 어드밴스 펌 매트리스와 클레식 프레임, 메모리폼 베개가 각각 증정됐다.

소노인터내셔널 관계자는 "이그제큐티브 클럽은 입회 기간 동안 누릴 수 있는 차별화된 혜택으로 올 4월 리뉴얼된 이후 멤버십 시장에서 고객들의 뜨거운 관심과 성원을 받았다"며 "VIP 대상 고급 서비스가 고객 요구를 충족시키고, 시장에 안착하는 핵심 요인으로 작용했다"고 말했다.

이그제큐티브 클럽과 관련한 보다 자세한 내용은 소노호텔인리조트 공식 홈페이지 및 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr