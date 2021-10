아모레퍼시픽그룹, 3분기 영업이익 517억원…전년比 15.3% ↓

[아시아경제 이준형 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 181,500 전일대비 4,000 등락률 -2.16% 거래량 205,224 전일가 185,500 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 환율 효과에 外人 매수 전환했지만…힘겨운 '삼천피' 공방전쇼피 "K-뷰티 수요 2배 늘었다…동남아 고객 마음 사로잡아" 반토막 난 업종 대장주…증권가의 몸값 전망도 달라졌다 close 그룹은 올 3분기 영업이익이 517억원으로 전년 동기 대비 15.3% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1조2145억원으로 잠정 집계됐다. 전년 동기 대비 0.5% 증가한 수치다. 당기순이익은 455억원으로 지난해 같은 기간에 비해 547% 늘었다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr