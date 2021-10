[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교는 진주시 아시아레이크사이드 호텔에서 ‘2021학년도 2학기 신임교원 생애 첫 교수법 워크숍’을 개최했다고 29일 밝혔다.

워크숍에는 2021학년도 2학기 신규 임용 교수 28명과 권순기 총장 등 본부보직자 9명이 참가했다.

워크숍 첫날인 28일에는 권 총장의 특강을 시작으로 교육공무원으로서 자질을 함양하고 국가거점국립대학 교수로서 대학 생활 적응력 강화와 교수 기법을 습득하고 학생 지도력을 배양하며 분야별 정보 교환으로 연구역량을 강화해주기 위해 마련했다.

29일에는 신임 교수를 위한 교수법(교육혁신처장), 교원 인사제도의 이해(교원인사1팀장), 성희롱 예방, 장애인 인식개선, 청렴 교육을 마련한다. 교수회와 교수 노조를 소개하는 시간도 마련됐다.

