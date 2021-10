[아시아경제 이준형 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 1,000 등락률 -0.96% 거래량 24,756 전일가 104,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 국민연금, 하반기 실적주로 '반도체·게임' 늘렸다효성, 한가위를 맞아 '사랑의 생필품' 지원美 찾은 조현준 "시장 지배력 높여야" close 은 올 3분기 영업이익이 1758억원으로 전년 동기 대비 274.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

올 3분기 매출액은 8613억원으로 잠정 집계됐다. 지난해 같은 기간과 비교하면 25.9% 증가한 수치다. 당기순이익은 1715억원으로 흑자전환했다.

