[아시아경제 이민지 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 25,050 전일대비 150 등락률 -0.60% 거래량 1,263,613 전일가 25,200 2021.10.29 14:37 장중(20분지연) 관련기사 "수소 함께 키우자" 재계 삼각동맹삼성엔지니어링, 스마트로봇자동화로 첫 철골생산 성공‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 1조21억3300만원 규모로 삼성바이오로직스와 EDISON IV 프로젝트를 수주했다고 29일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 14.85%에 달한다. 계약 종료일은 2023년 12월 29일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr