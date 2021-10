[아시아경제 문혜원 기자] SPC그룹이 운영하는 던킨이 ‘던킨데이 123 챌린지’를 실시한다고 29일 밝혔다.

던킨데이 123 챌린지는 다음 달 1일부터 3일까지 사흘간 해피포인트 애플리케이션을 통해 운영된다. 매일 한 번씩 던킨 매장에 방문해 5000원 이상 제품을 결제하면, 방문 스탬프가 찍히면서 행사에 자동으로 참여된다. 방문 누적 횟수만큼 더 커진 혜택의 모바일 쿠폰 3종을 준다.

3일간의 행사에 모두 참여한 고객에게는 ‘챌린지 마스터’의 혜택이 주어진다. 챌린지 마스터는 내달 4일부터 17일까지 던킨 제품 1만원 이상 구매시 사용 가능한 해피앱 쿠폰 2종(5000원 할인)을 추가로 다운받을 수 있고, 먼치킨 10개입 50% 할인 및 아메리카노 한잔 무료 혜택까지 누릴 수 있다.

또 던킨 매장에서 1만원 이상 구매시 ‘해피페이’로 결제하면 5000원의 할인 혜택도 마련했다.

