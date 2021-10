광주은행 KJ카드 ‘몸 따로 마음 같이 한가위 이벤트’ 경품 증정

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 본점에서 KJ카드 개인고객을 대상으로 펼친 ‘몸 따로 마음 같이 한가위 이벤트’의 당첨자에 대한 경품 증정식을 가졌다고 29일 밝혔다.

이 이벤트는 코로나19 장기화로 만남이 어려운 시기에 몸은 떨어져 있지만 마음만은 함께하는 풍성한 한가위가 되길 바라며 지난 9월 한달동안 진행됐다.

광주은행은 KJ카드로 전 가맹점에서 25만원 이상 이용한 고객 중 추첨을 통해 대상 1명에게는 기프트카드 100만원, 금상 2명에게는 기프트카드 50만원, 은상 3명에게는 기프트카드 30만원을 제공했다.

또한 9월 공휴일(추석, 매주 토·일요일) 중 온라인업종, 백화점, 대형할인점, 슈퍼마켓, 농협하나로마트에서 합산 50만원 이상 이용한 고객 중 추첨을 통해 총 300명에게 GS칼텍스와 롯데마트에서 이용할 수 있는 모바일쿠폰 2만원권을 제공했다.

송종욱 광주은행장은 “고객님과 지역민의 다양한 니즈를 충족하고, 라이프스타일에 공감할 수 있는 이벤트 진행과 신상품 출시에 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 KJ카드에 많은 관심과 성원 부탁드린다”고 말했다.

