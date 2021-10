내달 1일부터 도입되는 '단계적 일상회복(위드 코로나)' 방역체계 시행을 앞둔 29일 서울 지하철 광화문역에서 직장인과 시민들이 발걸음을 옮기고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

