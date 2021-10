"뼈 부러지고 피부이식수술 받아, 인생 풍비박산"...경남 사천서 '개 물림' 사고

"견주 미온적 태도...'개가 한 일 책임져야 하나' 발언도"

[아시아경제 김서현 기자] 중년 여성이 진돗개에게 팔을 물어뜯겨 뼈가 부러지는 등 큰 상처를 입는 개 물림 사고가 발생했다. 피해 여성은 한 달 반가량 병원 치료를 받았지만, 후유증에 시달리고 있는 것으로 전해졌다.

28일 온라인 커뮤니티 '보배드림' 게시판에는 '개 물림 사고로 한 사람의 인생이 풍비박산 났습니다'라는 제목의 글이 게재됐다.

자신을 피해 여성의 자녀라고 밝힌 A씨에 따르면 지난 8월12일 오후 1시경 경남 사천시 곤명면에 위치한 비닐하우스 앞 길가에서 A씨의 어머니는 진돗개에게 팔을 물어뜯겼다.

A씨가 공유한 CCTV 영상을 보면 A씨 어머니는 비닐하우스에서 걸어 나오는 도중 개 한 마리와 마주쳤다. 개는 A씨 어머니가 몇 걸음 물러서자 갑자기 달려들어 물었다. A 씨 어머니가 쓰러졌지만 개는 더 사납게 물었다. 결국 A씨 어머니는 피범벅이 된 채 병원으로 이송됐다.

A씨는 "어머니는 개에게 목과 다리, 오른팔과 왼팔을 물렸다"며 "사고로 인해 어머니는 오른팔 뼈가 부러지고 살을 물어 뜯겨 긴급 수술을 했다. 이후에 피부이식수술도 받게 됐다"고 밝혔다.

이어 "(이로 인해) 어머니는 간뿐 아니라 시력도 나빠졌고 항생제가 강하다 보니 계속 졸려 일상생활이 어려워 우울증까지 호소하고 있다"며 "작은 상처로도 감염에 의한 피해가 우려되는데, 개에게 물어뜯기고 갈기갈기 (피부 등이) 찢어졌으니 그 고통이 어떤지 짐작조차 하지 못하겠다"고 토로했다.

그러면서 "한 달 반 만에 퇴원한 어머니는 정상적으로 사용하던 팔이 마음대로 사용되지 않고 회복을 하더라도 오랜 시간이 걸려 예전처럼 정상적으로 사용할 수 있을지는 미지수"라며 "한순간의 사고로 희망을 잃어버린 어머니는 매일 눈물로 하루하루를 보내고 있다"고 덧붙였다.

또 A씨는 "이러한 사고에도 불구하고 견주 측은 적극적으로 보상해 주려는 태도를 보이지 않고 있다"고 주장했다.

그는 "가해 견주 측은 처음엔 치료도, 보상도 다 해줄 것처럼 말하고 하우스 일도 도와주겠다고 적극적이더니 지금은 '일상배상책임 보험에 가입돼 있어 보험사에서 처리할 것이다'라며 본인들이 보상해 줄 수 있는 금액을 정해놓고, 그 이상 못 해준다고 한다"며 억울함을 호소했다.

그러면서 "일상배상책임 보험을 통해서 받을 수 있는 위자료는 생사를 넘나들었던 그 시간과 앞으로 겪을 일, 트라우마 등등에 비하면 터무니가 없는데 그들이 제시한 보상금액도 터무니가 없다"고 토로했다.

그는 "개를 관리하지 못할 거면 키우지를 말았어야 했고, 스스로 목줄을 풀고 다녔던 일이 몇 번이나 있었는데도 그에 대한 대응이 부족했다"며 "견주 측은 심지어 자기들이 하지 않은 일이고, 개가 한 일을 가지고 본인들이 책임져야 한다는 말까지 내뱉었다"고 비판했다.

이어 "한순간의 사고로 한 사람의 인생은 풍비박산이 났고 사람의 생사가 오갔으며, 앞으로의 미래와 희망까지 짓밟혔다"며 "그들의 부모님, 자녀가 아니 본인이 이런 일은 당해도 그런 말을 할 수 있을지 궁금하다. 나도 반려견을 키웠고, 강아지를 너무 좋아하지만, 견주 측 태도에 정말 화가 난다"고 목소리를 높였다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr