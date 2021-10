[아시아경제 이민우 기자] 미국 노동부는 28일(현지시간) 지난주 신규 실업수당 청구건수가 28만1000건을 기록했다고 밝혔다. 전주 대비 1만건 줄어든 수준이다. 시장 전망치 29만건과 비교해도 9000건 가량 줄었다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr