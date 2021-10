경기교육청, 내년 예산 19조1959억 편성…다음 달 2일 심의

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 내년 경기도교육비특별회계세입·세출 예산안 19조1959억원을 편성했다. 이는 올해 본예산보다 3조2700억원(17.0%), 올해 3차 추가경정 반영 최종 예산안보다 1719억원(0.8%) 각각 증가한 금액이다.

지난해 코로나19 여파로 악화했던 세수 여건이 올해 개선되면서 세입이 늘어난 게 예산 증액 원인이라고 경기교육청은 분석했다.

내년 본 예산안은 코로나19에 따른 학력 저하를 최소화하기 위한 교육복지 내실화에 중점을 두고 편성됐다.

사업별로 보면 ▲ 교과보충프로그램 지원 1225억원 ▲ 기초학력보장 지원(두드림학교 등) 179억원 ▲ 초등돌봄교실 운영 및 시설 확충 419억원 ▲ 저소득층 자녀 방과후 자유수강권 158억원 ▲ 장애학생 치료지원 및 방과후 지원 213억원 ▲ 누리과정 지원 1조169억원 ▲ 무상급식 1조453억원 등 총 2조3천389억원을 투입한다.

또 2025학년도에 전면 시행되는 고교학점제에 대비한 공간 조성, 시범학교 운영, 온·오프라인 공동 교육과정 운영 등 인프라 구축에도 총 720억원을 편성했다.

교육과정 다양화 사업 분야에서는 학생주도형 프로젝트 체험학습 13억원, 8대 분야 체험학습 17억원, 초등 생존수영 교육 124억원, 스포츠클럽 지원 74억원, 미래학교 설립·운영 83억원 등 총 311억원을 반영했다.

이 외에도 그린 스마트 미래학교 2034억원, 학교 공간 혁신사업 388억원, 학교 스마트단말기 보급 1629억원, 학교 무선 인프라 확충 32억원, 경기 SW·AI 교육지원센터 운영 784억원 등 미래교육 기반 조성에 총 4867억원을 편성했다.

내년도 본 예산안은 다음 달 2일 열리는 도의회 정례회에서 심의된다.

