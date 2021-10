아이씨케이 "에이앤비코리아, 하나카드와 협업…셀피 솔루션 출시"

[아시아경제 유현석 기자] 아이씨케이 아이씨케이 068940 | 코스닥 증권정보 현재가 2,430 전일대비 45 등락률 +1.89% 거래량 36,744 전일가 2,385 2021.10.28 09:24 장중(20분지연) 관련기사 아이씨케이, '에이앤비코리아' 비자 이어 마스터카드 결제 인증 획득…'세계 최초'6월 10일 코스닥, 4.80p 오른 758.62 마감(0.64%↑)4월 8일 코스닥, 0.47p 오른 607.37 마감(0.08%↑) close 는 관계사인 에이앤비코리아가 KEB하나카드(하나카드)와 파트너십을 체결했다고 28일 밝혔다. 이를 통해 한국의 가맹점에 셀피(Cellfie)의 소프트 포스 가맹점 결제승인 솔루션을 출시한다.

셀피는 하나카드와 협력해 모든 안드로이드 스마트폰을 POS 장치로 전환할 수 있다. 이를 통해 가맹점이 추가 하드웨어 없이 비접촉식으로 비자 또는 마스터카드 결제를 승인할 수 있게 된다. 이를 통해 고객은 가맹점의 스마트폰에 신용 카드 또는 직불 카드를 통해 결제할 수 있습니다.

셀피는 판매자가 NFC 지원 신용 카드 또는 직불 카드 또는 삼성 페이와 같은 모바일 지갑을 사용해 비접촉식 결제를 승인 할 수 있다. 셀피와의 거래는 전 세계 EMV 칩 카드와 같은 보안 및 암호화 기술을 사용해 보호된다. 기존 POS 트랜잭션과 같은 스위칭 프로세스를 사용한다.

줄리안 리(Julian Lee) 셀피 대표는 "하나카드와 협력하여 셀피를 한국 시장에 출시하게 돼 매우 기쁘게 생각한다"며 "한국은 세계에서 가장 경쟁력 있고 기술에 정통한 시장 중 하나이며 시장에서 가장 혁신적인 결제 솔루션을 위한 소프트웨어를 제공하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

셀피 소프트 포스는 업그레이드가 쉽다는 장점이 있다. 업그레이드할 때 따로 인력이나 장비 교체가 필요하지 않기 때문이다.

이와 함께 다양한 환경에서 사용할 수 있다고 강조한다. 회사 관계자는 "스마트폰을 결제 단말기로 전환하는 것은 중소기업이 전자 결제를 빠르고 안전하게 수락할 수 있는 부분"이라며 "POS 인프라 없이 새로운 서비스 또는 위치에서 디지털 수용 네트워크를 확장할 수 있는 만큼 소형부터 대형 가맹점까지 모든 규모의 사업에 이점이 있다"고 강조했다.

김현관 하나카드 수석매니저는 "셀피 및 비자와 함께 국내 최초로 Tap to Phone 프로그램을 시작하게 돼 기쁘다"며 "국내 카드 업계의 선두주자로서 결제 기술 혁신에 최선을 다하고 고객에게 최고의 사용자 경험을 제공할 수 있기를 기대하고 있다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr