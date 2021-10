[아시아경제 김대현 기자] NH농협은행이 내달부터 연말까지 한시적으로 신용대출 한도를 대폭 축소할 방침이다.

27일 은행권에 따르면 NH농협은행은 내달 1일부터 12월31일까지 신용대출 한도를 2000만원으로 조정하기로 했다.

이에 따라 개별대출과 한도대출을 모두 포함해 차주당 최대 2000만원까지만 대출받을 수 있다. 지금까지 농협은행의 신용대출 한도는 1억원이었다.

농협은행 관계자는 "올해 가계대출 증가 속도를 관리하기 위한 차원의 대응"이라고 전했다.

