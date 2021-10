팬오션 "싱가포르 증시 공개매수 통해 상장폐지"

[아시아경제 지연진 기자] 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 6,230 전일대비 60 등락률 -0.95% 거래량 5,747,384 전일가 6,290 2021.10.27 15:19 장중(20분지연) 관련기사 팬오션, 3Q 영업이익 1913억원…전년比 200%↑ '어닝서프라이즈'팬오션, 3Q 영업익 1913억원…전년비 204% 증가팬오션, '친환경 스마트 벌크 선박 연구' 상생 협약 체결 close 은 오는 12월20일 서울 중구 상공회의소회관에서 임시주주총회를 열고 공개매수 방식을 통한 싱가포르 증권거래소 상장폐지 안건을 논의한다고 27일 공시했다.

이 회사는 이날 별도의 공시를 통해 권리주주 확정을 위해 한국거래소(KRX)와 싱가포르거래소(SGX-ST) 시장간 계약에 따른

주식이동 제한기간을 다음달 11일부터 2021년 12월2일까지 정한다고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr