[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 국제로타리 3600지구 남양주진건 로타리클럽과 업무협약을 체결했다.

경복대는 최근 남양주캠퍼스 우당관 4층 다목적홀에서 국제로타리 3600지구 남양주진건 로타리클럽과 상호협력을 위한 업무협약을 맺었다고 27일 밝혔다.

이날 협약에 따라 두 기관은 지역사회 소외계층의 복지를 위해 상호협력하고 필요한 업무를 공동으로 수행한다. 또 대학생들의 봉사정신 함양과 다양한 봉사활동을 증진시키기 위해 '경복대학교 로타랙트 클럽'을 창립 운영한다.

김경복 경복대 총장직무대행은 "앞으로 두 기관이 지역사회를 위해 다양한 협력을 통해 상생과 공존할 수 있도록 적극 협력하자"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr