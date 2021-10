[아시아경제 지연진 기자] 현대건설기계 현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 42,450 전일대비 1,150 등락률 +2.78% 거래량 296,117 전일가 41,300 2021.10.27 15:18 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일현대건설기계, 중남미서 3억달러 판매실적 달성…역대 최대[클릭 e종목] 현대건설기계, 사업구조 재편 본격화 국면…투자의견 '중립' close 는 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 30.4% 증가한 8138억원을 기록했다고 27일 공시했다.

이 기간 영업이익은 430억원으로 41.6% 늘었고, 당기순이익은 332억원으로 526.4% 증가했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr