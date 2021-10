신용보증기금, '금융의 날' 국무총리 표창 수상

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금은 금융위원회가 주관하는 ‘제6회 금융의 날’ 기념식에서 금융발전유공 포용금융부문 국무총리표창을 수상했다고 27일 밝혔다.

금융의 날은 금융에 대한 국민 관심을 높이고 금융발전에 기여한 단체 또는 개인을 격려하기 위한 법정기념일이다. 이번 기념식은 코로나19 확산방지를 위해 온라인 비대면 방식으로 진행됐다. 신보는 코로나19 피해기업 지원 등 정책금융 수행으로 민생안정에 기여한 공로를 인정받아 수상했다.

지난해 신보는 코로나19 우대·특례보증을 신설하고 소상공인 맞춤형 지원 프로그램을 도입해 총 65조원 규모의 정책금융을 지원했다. 또 사회주택안심보증 제도를 신설해 사회주택을 확산하고, 상거래신용지수 연계 보증, 상환청구권 없는 팩토링 제도 등을 도입했다.

신보 관계자는 “앞으로도 신보는 경영애로를 겪고 있는 기업 지원을 통해 국민경제 활성화와 민생안정을 위한 선도적 역할을 계속해 나가겠다”고 밝혔다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr