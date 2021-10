팬데믹 호황에 구글·MS 3분기 실적 날았다

[아시아경제 조유진 기자] 구글 모기업 알파벳과 마이크로소프트(MS)가 올 3분기 시장 예상을 뛰어넘는 호실적을 거뒀다. 코로나19 팬데믹으로 재택근무가 장기화되고 집 안에 머무는 시간이 많아지면서 비대면 수요가 급증한 것이 이들 회사의 성장에 날개를 달아줬다.

26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 각사 IR자료에 따르면 세계 최대 검색엔진 업체 구글의 모회사 알파벳은 3분기 매출이 전년 동기 대비 41% 증가한 651억2000만달러를 기록했다고 밝혔다. 순이익은 210억3000만달러로 팬데믹 이전인 2019년 3분기(71억달러) 대비 3배 수준으로 급증했다.

매출과 순이익 모두 월가 예상치를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈였다. 주당순이익은 27.99달러로, 금융정보업체 레피니티브가 집계한 시장 예상치 23.48달러를 뛰어넘었고, 매출도 시장 예상치인 633억4000만달러를 크게 웃돌았다.

이 같은 호실적은 검색과 유튜브 등 디지털 광고 매출의 급성장이 이끌었다. 구글과 유튜브의 광고 매출은 전년 동기 대비 43% 증가한 531억3000만달러를 기록했다.

이 중 유튜브 매출은 43% 증가한 72억1000만달러를 기록했다. 이는 넷플릭스의 3분기 매출 74억4000만달럴에 근접한 수치다. WSJ은 올해 전체로도 유튜브가 시가총액 3000억달러 규모의 넷플릭스와 비슷한 수준의 매출을 낼 것으로 전망했다.

순이익 확대에는 알파벳이 투자한 기업들의 지분가치 상승이 기여했다. 구글벤처스, 캐피털G를 통해 타법인 지분 투자를 해온 구글은 3분기 프레쉬웍스와 토스트의 기업공개(IPO) 등으로 3분기 1억8800만달러의 투자이익을 냈다. 이는 전년 동기(2600만달러)에서 3배 이상 증가한 수준이다.

같은 날 실적을 발표한 MS는 3분기(MS 자체 기준 1분기) 순이익이 전년 동기 대비 48% 증가한 105억달러로 역대 최고 기록을 달성했다고 밝혔다. 주당 순이익도 2.17달러로 팩트셋이 집계한 애널리스트 예상치(2.08달러)를 뛰어넘었다.

같은 기간 매출도 22% 늘어난 453억달러로, 시장 추정치(440억달러)를 웃돌았다.

아마존과 치열한 경쟁을 벌이는 인텔리전트 클라우드 매출은 170억달러로 전년 동기 대비 31%, 오피스 소프트웨어와 링크드인, 다이나믹스를 포함한 생산성·비즈니스 프로세스 매출은 150억달러로 전년 동기 대비 22% 각각 늘었다.

윈도와 게임, 검색 광고를 포함하는 퍼스널 컴퓨팅 매출은 PC출하량 둔화에도 불구하고 12% 증가한 170억달러를 기록했다.

이들 빅테크 2개사의 역대급 실적은 코로나19 사태로 재택근무와 원격교육이 장기화되면서 디지털 수요가 급증한 영향이다. 코로나19로 일상 생활의 디지털화가 빨라지면서 온라인과 모바일 시장을 지배하고 있는 빅테크 기업들의 외형 성장이 이어지고 있는 것이다.

구글은 검색과 유튜브 광고 수요가 몰리며 매출이 급팽창했고, MS는 늘어나는 수요로 오피스365 가격을 10% 인상하며 실적이 대폭 증가했다.

구글의 최고비즈니스책임자(CBO)인 필립 쉰들러는 "비대면 소비 증가가 디지털 광고 매출 성장에 큰 기여를 했다"고 말했다.

미디어투자그룹 그룹엠에 따르면 코로나19 팬데믹 영향으로 올해 디지털 광고시장의 전세계 매출이 26% 증가할 것으로 예상했다. WSJ은 이 수혜가 전세계 검색 , 온라인 동영상 시장을 지배하고 있는 구글에게 돌아갔다고 평가했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr