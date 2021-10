32차 부동산시장 점검 관계장관회의



[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 27일 오전 부동산시장 점검 관계장관회의를 주재하고 "지난 3월29일 발표한 투기근절대책 발표 이후 지금까지 부동산 투기사범 2909명을 기소 송치했다"며 "한국토지주택공사(LH) 혁신의 경우 전(全) 직원 부동산거래 정기조사 등 관련과제들을 조기에 완료했다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr