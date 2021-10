"재생에너지 전환 가속"…LG전자, 태국 생활가전 공장에 태양광 발전소 도입

4.2㎿급 규모로 공장 연간 전력량 20% 대체

공간 효율 고려해 총 9400여개 태양광 패널 건물 옥상에 설치

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 2,500 등락률 -1.99% 거래량 413,768 전일가 125,500 2021.10.27 10:42 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 청각·언어장애 고객 응대 '수어상담서비스' 도입 LG전자, 'KES 2021' 참가…"올레드TV부터 오브제컬렉션까지 한곳에"LG전자, 복합문화공간 '리브르 드 서초' 오픈…"직원 창의성 향상 기대" close 가 생산공장에 태양광 발전소를 도입하며 재생에너지 전환에 속도를 낸다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 2,500 등락률 -1.99% 거래량 413,768 전일가 125,500 2021.10.27 10:42 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 청각·언어장애 고객 응대 '수어상담서비스' 도입 LG전자, 'KES 2021' 참가…"올레드TV부터 오브제컬렉션까지 한곳에"LG전자, 복합문화공간 '리브르 드 서초' 오픈…"직원 창의성 향상 기대" close 는 태국 라용의 생활가전 생산공장에 태양광 발전소를 구축하고 가동을 시작했다고 27일 밝혔다. 이 공장은 1997년에 설립돼 세탁기, 에어컨 등을 생산한다.

이 발전소는 발전용량 기준 4.2㎿급 규모로 공장의 연간 전력량 가운데 약 20%를 대체한다. 탄소배출량을 감축해 약 22만 그루의 나무를 심는 효과가 기대된다고 회사 측은 설명했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 2,500 등락률 -1.99% 거래량 413,768 전일가 125,500 2021.10.27 10:42 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 청각·언어장애 고객 응대 '수어상담서비스' 도입 LG전자, 'KES 2021' 참가…"올레드TV부터 오브제컬렉션까지 한곳에"LG전자, 복합문화공간 '리브르 드 서초' 오픈…"직원 창의성 향상 기대" close 는 공간 효율성 등을 고려해 9400여장의 태양광 패널을 건물 옥상에 설치했다. 패널 면적만 약 6300평으로 축구장 3개에 달하는 크기다.

앞서 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 2,500 등락률 -1.99% 거래량 413,768 전일가 125,500 2021.10.27 10:42 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 청각·언어장애 고객 응대 '수어상담서비스' 도입 LG전자, 'KES 2021' 참가…"올레드TV부터 오브제컬렉션까지 한곳에"LG전자, 복합문화공간 '리브르 드 서초' 오픈…"직원 창의성 향상 기대" close 는 2030년까지 탄소중립을 실현하기로 한 데 이어 2050년까지 국내외 모든 사업장에서 사용하는 에너지를 100% 재생에너지로 전환하겠다는 목표를 세웠다.

이에 따라 세탁기, 냉장고 등을 생산하는 인도 노이다 생산공장은 3.2㎿급 태양광 발전설비를 지난해 도입했다. 인도 생산법인에서 사용하는 에너지는 태양광 설비를 통해 일부 자체 생산하며 재생에너지 사용을 늘릴 계획이다. 북미 법인에서도 올해 말까지 생산, 물류, 오피스에서 사용하는 에너지를 100% 재생에너지로 전환할 예정이다.

이재승 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 2,500 등락률 -1.99% 거래량 413,768 전일가 125,500 2021.10.27 10:42 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 청각·언어장애 고객 응대 '수어상담서비스' 도입 LG전자, 'KES 2021' 참가…"올레드TV부터 오브제컬렉션까지 한곳에"LG전자, 복합문화공간 '리브르 드 서초' 오픈…"직원 창의성 향상 기대" close 태국생산법인장은 "100% 재생에너지 전환을 목표로 탄소중립 실현을 위해 지속 노력할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr