CU, 코리아세일페스타 ‘알뜰 행사’…“김치부터 가전까지”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 ‘2021 코리아세일페스타’에 참여해 생필품부터 생활가전까지 올해 최대 규모의 알뜰 행사를 펼친다고 26일 밝혔다.

이번 행사에서는 1800여 개가 넘는 상품을 대상으로 N+1 증정 및 할인 행사를 준비했으며 모바일 앱을 통해 120여 개 상품을 초특가로 내놓는다. 모든 카테고리에서 +1 증정 행사 상품을 전년 보다 50% 가량 더 늘렸다. 특정 개수 이상 구매 시 고정 가격을 적용하는 N개 M원 균일가 할인 행사도 확대했다.

수능 응원 상품과 숙취해소음료의 1+1 행사를 비롯해 온장고 음료의 2+1 증정과 33% 제휴 할인을 중복 적용한다. 겨울 인기 간식인 호빵도 50% 제휴 할인하고 요기요 등 모든 배달 채널에서 3000원, 5000원 할인 혜택을 제공한다.

올해는 CU 멤버십 애플리케이션(앱)인 포켓CU를 통해 양곡, 김치, 과일, 밀키트, 생활가전 등을 할인된 가격에 무료택배로 선보인다. 해당 상품들은 포켓CU뿐만 아니라 점포에서도 주문서를 작성해 구매 가능하다.

BGF리테일 관계자는 “코로나19로 인해 침체된 소비심리를 불러일으키고 고객들의 알뜰한 쇼핑과 가맹점 매출 향상에 도움이 될 수 있도록 다양한 프로모션을 풍성하게 준비했다”며 “코리아세일페스타가 향후 단계적 일상회복을 맞아 소비 촉진의 새로운 전환점이 될 수 있도록 적극 홍보에 나설 것”이라고 말했다.

