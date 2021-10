삼성重, 1주일새 3조원 계약…LNG운반선 4척 추가 수주

연간 수주 112억 달러…목표 23% 초과 달성

[아시아경제 황윤주 기자] 삼성중공업이 액화천연가스(LNG) 기술 경쟁력을 앞세워 고부가 친환경 선박으로 하반기 수주 랠리를 펼쳐가고 있다. 일주일 사이 3조원에 달하는 수주 실적을 기록했다.

삼성중공업은 버뮤다 지역 선사로부터 LNG운반선 4척을 총 9713억원에 수주했다고 25일 공시했다. LNG운반선 한 척당 가격은 2428억원(2억 600만 달러)으로 2015년 이후 가장 높은 수준을 기록하고 있다.

삼성중공업은 지난 18일 2조원 규모의 셔틀탱커 7척 수주에 이어 이날 추가 수주에 성공하며, 한 주만에 3조원의 실적을 올렸다. 이로써 삼성중공업의 올해 조선 부문 누계 수주 실적이 112억달러를 찍었다. 이는 2007년 조선업 슈퍼 사이클 때와 버금가는 수준이다.

특히, 국제해사기구(IMO)의 황산화물, 이산화탄소 배출 규제 대응이 가능한 친환경 선박의 수주가 전체 수주금액의 68%, 총 76억 달러에 달하는 등 하반기 들어 고부가 선박 위주로 수주 잔고를 빠르게 늘려가고 있다.

삼성중공업 관계자는 "IMO 2023 규제 대응을 위한 선사들의 움직임이 빨라지고 있으며, 향후 친환경 선박 수요는 더욱 증가할 것"이라며, "수주 확대가 선가 상승으로 이어지는 선순환이 계속될 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

한편, IMO는 온실가스 감축을 위해 2030년 해운의 탄소집약도를 2008년 대비 40%, 2050년에는 70%까지 감축한다는 목표를 정했다. 이에 따라 현존하는 모든 선박은 선박 제원을 기반으로 계산되는 에너지효율지수(EEXI)를 충족함과 동시에 운항 실적에 따라 계산되는 탄소집약도(CII)도 매년 감축해야 한다. 조선업계는 이같은 조치로 친환경 선박으로의 개조 또는 신조 수요를 촉진시킬 것으로 전망하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr