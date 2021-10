與 정무위 가계부채 당정협의…“실수요자 우려 지속된 것 사실”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당과 금융위원회는 25일 당정협의를 갖고 상임위원회 차원의 가계부채 관리방안 보완대책 협의를 가졌다.

민주당 정무위원회 의원들과 고승범 금융위원장은 이날 오전 국회에서 가계부채 관리방안 당정협의를 열고 이같이 논의했다.

정무위 여당간사인 김병욱 의원은 이날 모두발언에서 “정무위와 금융위는 전세대출, 잔금대출 등 실수요자를 보호하면서 금융불안 리스크가 커지는 것을 막을 수 있는 요책을 가계대책 추가 대책에 담기 위해 당정협의를 열게 됐다”며 이날 회의 취지를 설명했다.

김 의원은 “그간 정부는 가계부채 증가 속도를 관리하고 가계부채 질을 개선하고자 가계대출 증가세 모니터링, 총부채원리금상환비율(DSR) 도입확대, 총량규제 등 다양한 관리 노력을 기울여왔다”면서도 “그러나 가계부채 관리과정에서 전세자금 그리고 잔금대출중단 등 실수요자에 대한 우려가 지속되어 온 것도 사실”이라고 밝혔다.

고 위원장은 “가계부채는 지금 실물경제 대비 규모나 증가속도 측면에서 굉장히 우려스럽고 금융 불균형 심화로 우리 경제 최대의 잠재요인이 되지 않나 걱정을 하고 있다”고 말했다.

그러면서 “가계부채 관리 과정에서도 취약계층과 실수요자 분들을 특별히 보호하고 균형감을 최대한 유지하려고 노력했다”며 “금번에 만들어낸 정책이 차질없이 집행된다면 향후 자산가격 조정 등 외부 충격이 오더라도 영향을 최소화할 수 있을 것이라 기대한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr