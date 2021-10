[클릭 e종목] "NH투자증권, 차별화된 IB 역량 긍정적"

유안타투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 유안타투자증권은 25일 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,250 2021.10.25 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 증권사 첫 영업이익 '1조' 거머쥔 NH투자증권…압도적인 IB 경쟁력증권가 1兆 클럽 가입 전망에도 목표가 하향 왜?증권사들 "코스피 2800선까지도 본다" close 에 대해 어려워진 증시 환경에도 불구하고 IB 역량으로 기대했던 이익 체력을 유지하고 있다며 투자의견 매수와 목표가 1만5000원을 유지했다.

3분기 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,250 2021.10.25 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 증권사 첫 영업이익 '1조' 거머쥔 NH투자증권…압도적인 IB 경쟁력증권가 1兆 클럽 가입 전망에도 목표가 하향 왜?증권사들 "코스피 2800선까지도 본다" close 의 연결 영업이익은 2146억원으로 시장 예상 수준인 2027억원에 부합했다. 증시 부진과 단기금리 상승으로 위탁매매 수수료 수익과 트레이딩과 상품 손익이 추정치를 크게 하회했지만 IB와 기타 수수료 수익이 추정치를 크게 웃돌며 순영업수익을 견인했다.

연결 기준 순수수료이익은 연결기준 지난해 같은 기간보다 2.2% 늘어난 3020억원을 기록했다. 위탁매매 수수료수익은 증시 부진 영향을 받았지만, IB와 기타 수수료 수익이 크게 상승한 것일 긍정적이었다. 정태준 유안타증권 연구원은 “회사는 IB 부문에서 차별화된 경쟁력을 보유하고 있고 최근에는 해외 PF도 재개되는 양상이기 때문에 향후 거래대금 추가로 감소하더라도 그 영향을 상당분 상쇄시킬 수 있을 것”이라고 말했다.

이자손익은 1930억원으로 지난해 같은 기간보다 2.8% 늘어 추정치에 부합했다. 향후 신용공여 한도 관리와 유동성 축소, PF 대출 규제로 인해 이익 손익 성장세는 둔화될 것으로 전망된다.

트레이딩·상품손실은 30억원으로 시장 예상 수준(57억원)을 크게 밑돌았다. 단기금리 상승에 따른 채권평가손실 확대와 증시 부진 영향으로 판단되기 때문이다. 전 분기에는 부동산펀드 평가이익 반영으로 예상치를 크게 상회했지만 3분기에는 자산 재평가가 없었기 때문에 해당 영향이 소멸한 점도 영향을 미쳤다.

정태준 연구원은 “기타수익은 410억원이었는데 일부 충당금 전입액 감소 영향을 받았지만, 이는 경상적인 수준으로 자산건전성과 관련된 이슈가 없으면 현재 수준에서 크게 변동되지 않을 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr