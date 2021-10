[아시아경제 ] 제주소방서 다문화의용소방대가 코로나19 예방접종센터(한라체육관)에서 적극적인 지원활동을 펼치고 있다.

제주소방서는 지난 8일부터 말일까지 다문화의용소방대를 제주시 한라체육관에 배치하여 외국인 대상 코로나19 백신접종 지원을 해오고 있다고 24일 밝혔다.

다문화의용소방대의 코로나19 예방접종 지원은 오전, 오후로 나눠 시민의 안전과 원활한 접종을 위해 활동 중이다.

주요활동 내용은 코로나19백신 접종 외국인 통역지원을 통해 ▲발열 체크 및 손 소독 ▲예진표 작성 안내 ▲이동 동선 안내 ▲예방접종 안내문 배부 ▲접종 직후 이상 반응 관찰 등이다.

고재우 제주소방서장은 “코로나19로 어려운 시기에 다문화의용소방대원들의 다양한 지원활동을 통해 안전 사각지대가 해소되기를 기대한다”고 전했다.

