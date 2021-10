文대통령 '누리호 성취' 강조…연설문 현장에서 직접 수정

박수현 靑 국민소통수석, 누리호 발사 시험 뒷얘기 페이스북에 전해

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 한국형 발사체 누리호 시험발사 결과를 알리면서 연구원들의 성취를 강조하는 내용으로 대국민 연설문을 직접 수정했다는 청와대의 설명이 나왔다. 청와대는 누리호 시험발사 실패 시 생방송 연설을 하지 않는 방안도 고민했지만 문 대통령 의지에 따라 연설을 하게 됐다는 점도 공개했다.

박수현 청와대 국민소통수석은 24일 자신의 페이스북에 지난 21일 누리호 시험발사와 관련한 뒷얘기를 전했다.

박 수석은 "(청와대) 과기보좌관은 '졌잘싸'(졌지만 잘 싸웠다) 컨셉의 톤 다운된 버전으로 연설문 수정을 제안 드렸으나, 대통령은 '비록 더미 위성을 궤도에 안착 시키지는 못했으나 1, 2단 연소와 분리, 페어링까지 다 성공했으니 과장하지 않는 범위 내에서 성취를 최대한 축하하는 연설문으로 작성하겠다'라며 직접 연설문을 수정하기 시작했다"고 설명했다.

당시 청와대는 누리호 시험 발사가 성공했을 경우와 실패했을 경우에 대비해 대통령 연설문을 준비했는데 문 대통령이 현장에서 연설문 내용을 수정했다.

박 수석은 "연설문 곳곳을 이루지 못한 성과보다는, 달성한 목표를 강조하는 문장들로 채워 나갔다"면서 "'발사체를 (1, 2, 3단을 통해) 고도 700㎞까지 도달시킨 것은 대단한 성취'라는 문장으로 직접 수정한 대국민 메시지를 현장에서 전달했다"고 설명했다.

박 수석은 "별도로 연구원들에게 일일이 격려 메시지를 발신하시고, 서울로 돌아오는 길에도 "우리가 이룬 성취를 국민들께 잘 전달하고 연구진들의 사기를 북돋워 드리라"고 재차 당부했다"고 전했다.

청와대는 누리호 발사의 성공 가능성이 30%가 안 되는 상황에서 문 대통령의 현장 참관 여부를 놓고 고민이 있었다는 점도 숨기지 않았다.

박 수석은 "참모회의에서는 실패시에 대통령은 생방송 연설없이 연구원 격려만하고 돌아오는 것으로 논의가 됐다"면서 "그러나 대통령은 '실패시에도 직접 생방송 연설을 할 것이고, 내용도 현재까지 우리가 확보한 기술의 축적과 우리나라 우주개발의 도전과 의미를 담겠다'라는 지시를 내려보냈다"고 말했다.

