학습·정서 지원 '키다리샘', 서울 중·고교 확대 시행

3명 이하 학생 그룹으로 학습코칭 등 지원

교사 7200명, 학생 1만7000명 신청

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 학습 지원, 정서·심리 지원이 필요한 학생을 위한 프로그램 '토닥토닥 키다리샘'을 초등학교에 이어 서울 전체 중·고등학교에서 확대 실시한다고 24일 밝혔다.

토닥토닥 키다리샘은 담임 선생님이 3명 이하 학생들과 그룹을 만들어 학습 성장과 정서 지원을 돕는 프로그램이다. 담임교사나 교과담당교사가 관찰이나 상담하거나 학생 의사와 학부모 희망 등을 고려해 참여할 학생을 정한다.

서울시교육청이 지난달 교사들의 신청을 받은 결과, 학교 당 평균 10명 이상의 선생님이 지원해 총 7200여 명의 담임 선생님이 1만7000여명의 학생들에게 학습과 정서 지원을 돕는다. 활동 기간은 내년 2월까지다.

학생과 1대1 또는 2~3명 단위로 멘토-멘티 관계를 맺고 ▲심리·정서적 지지와 지원을 위한 상담 ▲문화예술·체육·독서 등 정서적 발달 활동 ▲ 진로 탐색·코칭 활동 ▲학습습관 형성을 위한 학습코칭, 학습법 상담, AI 콘텐츠 지도 ▲학생의 심리·정서 발달에 필요한 활동 등 맞춤형 프로그램을 운영한다.

서울시교육청은 교사와 학생이 함께 활동할 수 있는 정서 상담이나 진로 상담, 독서 활동 지도, 학습 코칭 등을 안내하는 '토닥이와 키다리샘의 마음을 잇는 책'을 제작해 교사들에게 제공하고 다양한 활동사례를 공유할 예정이다.

조희연 서울시교육감은 "키다리샘이 도움이 필요한 학생들을 더 많이 보살피는 것이 학교 문화로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr