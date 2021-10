피자알볼로, 카카오쇼핑라이브서 대표 메뉴 3종 할인권 ‘완판’

[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로는 브랜드와 메뉴를 알리기 위해 준비한 카카오쇼핑라이브 3종 특가 할인권이 모두 완판됐다고 23일 밝혔다.

피자알볼로는 지난 19일 카카오쇼핑라이브를 통해 베스트셀러 메뉴 ‘쉬림프&핫치킨골드피자’와 지난 6월 출시한 신메뉴 ‘날개피자’, 8가지 맛을 담아 화려한 비주얼을 자랑하는 ‘팔자피자’ 등 총 3종의 피자 메뉴를 30% 할인된 가격에 제공하는 행사를 진행한 바 있다.

이번 할인 행사에서는 각 피자 메뉴 L사이즈와 콜라 1.25L 세트를 합리적인 가격에 제공했으며, 1인당 3개까지 구매가 가능했다.

피자알볼로 관계자는 “라이브 방송 이후에도 진행된 할인권 판매 결과 예정되었던 행사 기간보다 앞서 준비한 물량 2만개가 모두 완판되는 기록을 세웠다”며 “특히 카카오쇼핑라이브에서 진행한 라이브방송에서만 6000개를 판매해 소비자들의 높은 관심을 보였다”고 밝혔다.

