이재명-이낙연, 내일 오후 종로서 찻집회동

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보(현 경기도지사)가 경선 경쟁자였던 이낙연 전 더불어민주당 대표와 24일 오후 회동을 갖기로 했다.

이 후보 측 열린캠프는 “두 사람은 서울 종로구의 한 찻집에서 만나 문재인 정부의 성공과 정권 재창출을 위한 협력 방안 등에 대해 논의할 예정”이라고 밝혔다.

이번 회동을 통해 경선 과정에서 겪은 두 사람의 갈등이 봉합될지 주목된다. 이 전 대표는 캠프 해단식 이후 약 2주간 공식 석상에 나타나지 않고 잠행을 이어왔다.

이 전 대표의 선대위 참여 여부도 주된 관심사가 될 것으로 보인다. 이 후보는 오는 25일 도지사직에서 사퇴하고 본격적인 대선 행보를 밟는다. 이 전 대표가 공동선대위원장을 수락한다면 당 차원의 선대위 출범에도 속도가 붙게 된다.

두 사람의 면담이 순조롭게 성사된다면 이 후보가 여당 후보 자격으로 문재인 대통령을 면담하는 일정도 앞당겨질 수 있다. 이후 이 후보는 전국을 도는 ‘민생 투어’에 나선다.

