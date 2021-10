[날씨] ‘서리 내리는 시기’ 전국 대체로 맑음… 동해·제주 가끔 구름

[아시아경제 장효원 기자] '서리가 내리는 시기'를 뜻하는 절기인 상강(霜降)인 23일은 전국이 대체로 맑겠으나 동해안과 제주도에는 가끔 구름이 많을 것으로 예상된다.

강원 남부 동해안에는 아침까지 곳에 따라 빗방울이 떨어지겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 6.9도, 인천 8.6도, 수원 3.9도, 춘천 4.5도, 강릉 8.3도, 청주 6.1도, 대전 4.9도, 전주 5.6도, 광주 7.4도, 제주 12.6도, 대구 6.3도, 부산 11.2도, 울산 9.7도, 창원 10.7도 등이다.

경기 북부와 강원 내륙 산지에서는 아침 기온이 0도 이하로 떨어지는 곳이 있겠다. 낮 최고기온은 16∼21도로 예보되며 일교차가 15도 내외로 크게 벌어지겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 일부 중서부 지역은 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적돼 오전에 농도가 다소 높을 것으로 예상된다.

동해 남부 해상과 남해 동부 먼바다, 제주도 남쪽 먼바다에는 바람이 초속 10∼16m로 강하게 불고 물결도 높게 일겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼3.0m로 예상된다.

