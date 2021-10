中, 스타 피아니스트 르윈디 성매매 사건으로 떠들썩

[아시아경제 김형민 기자] 스타 피아니스트 리윈디(39)의 성매매 사건으로 중국이 떠들썩하다.

쇼팽 콩쿠르 우승자 출신 리윈디는 성매매 혐의로 경찰의 행정 구류 처분을 받은 사실이 지난 21일 알려지면서 일부 관영매체들은 이와 관련해 논평을 오리고 있다.

공산당 기관지인 인민일보가 평론을 싣는 온라인 매체인 런민왕핑은 웨이보)에 "흑백 건반에 황색(음란을 은유)을 용납할 수 없다"며 "어떤 오점이든 아름다운 선율을 손상시킬 수 있으며 어렵게 얻은 예술의 길에 그림자를 드리울 수 있다"고 글을 올렸다.

이어 "잘못은 잘못이고 위법은 위법일 뿐이다. 표백할 수 없고, 어떤 핑계도 찾을 수 없다"며 "유명인으로서 더욱 더 자신을 정결하게 하고 엄격히 자신을 속박해 규범과 '한계선'을 넘지 말고 도덕과 법률에 위배되는 일을 하지 말아야 한다"고 지적했다.

이어 "리윈디가 진정으로 반성하고, 제2의 리윈디가 없기를 바란다"고 했다.

환구시보도 21일 밤 온라인판에 실은 평론에서 "스타는 반드시 돈과 인기가 부여하는 다른 유혹에 장기적으로 저항해야 한다"며 "스타가 되는 것은 욕망과 싸우는 '고행'으로 여겨야 한다"고 썼다.

최근 크리스(중국명 우이판·성범죄), 자오웨이(탈세), 정솽(탈세) 등 중국 문화예술계 톱스타들이 각종 범법행위를 저질러 중국 문화계에 큰 충격을 안겼다. 이 가운데 리윈디의 문제까지 불거지면서 파장은 더 커졌다.

한편 중국음악가협회는 지난 21일 리윈디의 회원 자격을 취소한다는 내용의 성명을 발표했다. 리윈디의 모교인 쓰촨음악학원은 '리윈디 피아노 스튜디오'의 표지판을 철거했다.

