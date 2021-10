'윤석열 저격수' 이승환 "그런 사과는 우리 강아지도 안받아" 비판

[아시아경제 나예은 기자] 연예계 대표적인 친여 성향 가수 이승환이 윤석열 전 검찰총장의 '사과' 논란에 대해 "그런 사과는 우리 강아지도 안 받는다"고 직격했다.

이승환은 22일 자신의 인스타그램 계정에 반려견에게 사과를 내미는 사진을 올리며 '#괴랄하다'라고 태그했다. '괴랄'은 '괴이하다'와 '악랄하다'라는 말이 합쳐져 생겼다는 설과 '지랄'이라는 비속어가 섞여 생겼다는 설이 있다.

앞서 윤 전 총장은 지난 21일 자신의 '전두환 옹호 발언'에 대해 사과한 뒤, 반려견에 사과를 주는 사진을 올려 논란이 됐다. 이후 윤 전 총장의 반려견 계정인 '토리스타그램'은 현재 비활성됐다.

윤 전 총장 측은 "(반려견) 토리 인스타 계정은 평소 의인화해서 반어적으로 표현하는 소통수단으로 활용했다. 실무자가 가볍게 생각해 사진을 게재했다가 실수를 인정하고 바로 내렸다"고 밝혔다.

이어 "앞으로 캠프에서는 인스타 게시물 하나하나 신중하게 게시하고 시스템을 재정비하겠다. 논란을 일으킨 점 깊이 사과드린다"고 말했다.

이에 대해 국민의힘 대선 경쟁 후보인 홍준표 의원은 "국민과 당원을 개 취급하는 이런 후보는 사퇴하는 게 맞지 않냐"고 비판했고, 유승민 전 의원 캠프 측은 "사과는 개나 주라는 것, 앞에서 억지 사과하고 뒤로 조롱하는 기괴한 후보에게 대한민국 대통령 자격 절대 없다"고 목소리를 높였다.

또 이낙연 전 더불어민주당 대표는 "국민을 향한 조롱인지, 세상에 대한 무감각인지 어이가 없다"고 일갈했다.

한편 이승환이 윤 전 총장을 비꼬아 패러디한 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 윤 전 총장이 여러 차례 손바닥에 '왕(王)'자를 써서 등장해 구설에 올랐을 당시 손에 붙인 거즈에 '王'자를 쓴 사진을 공개하며 "수술부위 통증이 말끔히 사라졌다. 효험있음"이라며 윤 전 총장을 저격한 바 있다.

