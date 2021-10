中, 美 바이든 "대만 공격하면 대만 방어" 발언에 "언행 신중하게 해야"

[아시아경제 김형민 기자] 중국 정부가 조 바이든 미국대통령의 "중국이 대만을 공격하면 대만을 방어할 것"이라고 한 발언에 대해 "대만 문제는 순수한 내정"이라고 강조하며 미국에 "언행을 신중하게 할 것을 촉구한다"고 했다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 22일 정례 브리핑에서 바이든 대통령 대만 관련 발언에 대한 논평을 요구받자 "대만은 중국 영토의 불가분의 일부분이며, 대만문제는 순수히 내정으로 외부 간섭을 용인할 수 없다"고 했다.

그는 또 "중국의 주권과 영토의 완전성과 관련된 핵심 이익 문제에서 중국은 어떤 타협과 양보의 여지도 없다"며 "누구든 국가주권과 영토 완전성을 수호하려는 중국 인민의 강한 결심과 의지, 능력을 저평가하지 말라"고 했다.

왕 대변인은 이어 미국에 "대만 문제에서 언행을 신중히 하고 대만 독립세력을 향해 잘못된 신호를 내서 미중관계와 대만해협 평화안정에 심각한 손실을 가져오지 말 것을 촉구한다"고 밝혔다.

앞서 바이든 대통령은 지난 21일(현지시간) 볼티모어에서 열린 CNN 타운홀 미팅 행사에서 중국이 대만을 공격하면 미국이 방어할 것이냐는 질문에 "그렇다")며 "우리는 그렇게 할 책무가 있다"고 말했다.

